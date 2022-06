Amazon, oltre 850 euro di sconto su TV Sony Mini LED 2022: Unieuro rilancia

Su Amazon c'è voglia di Prime Day 2022. Gli sconti infatti non mancano di certo sulla versione italiana del noto portale e-commerce, tanto che c'è persino una promozione importante su un TV Mini LED di Sony BRAVIA del 2022.

Il modello coinvolto è Sony XR-85X95K: prodotto che generalmente verrebbe proposto a 6.499 euro. Nell'ambito dell'offerta, invece, il costo scende a 5.637 euro. C'è dunque uno sconto del 13%, ovvero è possibile risparmiare 862 euro. Tra l'altro non si passa nemmeno per rivenditori, dato che si fa riferimento a un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon.

Tenete però bene a mente il fatto che al momento in cui scriviamo il numero di unità disponibili è limitato. In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che, mentre il prodotto non compare sul portale ufficiale di MediaWorld, Unieuro ha fatto scendere ulteriormente il prezzo del TV.

Infatti, quest'ultima catena ha scontato il prodotto a 5.637 euro, proprio come Amazon, aggiungendo però un risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 5.385,15 euro (30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni già incluse), per uno sconto complessivo di 1.113,85 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia. Ricordiamo che la scheda tecnica di Sony XR-85X95K comprende un pannello da 85 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android.