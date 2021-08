Amazon, 90 Euro di sconto sul robot Ecovacs N8+ con svuotamento automatico

Appena qualche ora fa abbiamo individuato alcune Smart TV a meno di 200 euro su Amazon. Nella stessa serata, il gigante dell'e-commerce propone un'interessante riduzione di prezzo su uno dei più apprezzati robot per le pulizie domestiche.

L'Ecovacs Deebot N8+ è infatti un modello estremamente apprezzato, sia per la qualità e la fiducia che il brand si è meritatamente conquistato, ma anche per via di un'applicazione semplice ed efficace e di numerose funzionalità aggiuntive che lo rendono incredibilmente utile e versatile.

Innanzitutto, l'offerta riguarda il modello N8+ nella sua versione con svuotamento automatico. In questa modalità, una volta terminate le pulizie, il robot tornerà alla sua base per la ricarica e contestualmente verrà svuotato dalla sporcizia raccolta, in una torretta ben più capiente rispetto a quella incorporata all'interno della macchina.

Il Deebot N8+ oltretutto integra diverse funzioni extra come il lavaggio dei pavimenti, l'individuazione dei tappeti e la mappatura mediante sistema TrueMapping a elevata precisione e affidabilità.

La potenza di aspirazione è di 2300Pa e assicura una pulizia profonda per tutta la casa. Il prezzo di partenza per questo ottimo device è di 599,98 Euro ma è attualmente in offerta a 509,98 Euro, per una riduzione del 15% sul prezzo di listino.

Questo robot aspirapolvere è compatibile con i comandi vocali, attraverso un qualsiasi dispositivo Alexa.