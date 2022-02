Amazon, fino a 90 euro di sconto su stampanti 3D a resina Anycubic

Dopo avervi raccontato la nostra esperienza alla ricerca di una stampante 3D semplice ed economica, torniamo a immergerci nel mondo dell'additive manufacturing per alcune interessanti offerte presenti su Amazon e disponibili per i clienti Prime.

Si parte dalla piccola Anycubic Photon Mono 4K, proposta a 379,99 euro invece di 445,99 per i clienti Prime, per uno sconto pari a 66 euro. Tra le specifiche, ricordiamo un display dalla diagonale di 6,23 pollici con risoluzione 4K e un volume di stampa di 132 x 80 x 165 mm.

Salendo di fascia, prezzo e dimensioni, troviamo la Photon Mono X, ora a 699,99 euro invece di 789,99, per una riduzione di ben 90 euro sul prezzo iniziale. La Mono X è una stampante a volume superiore, con display da 8,9 pollici e risoluzione 4K. Il volume di stampa si attesta sui 192 x 120 x 250 mm e si tratta di un modello costruttivamente molto simile a quanto abbiamo visto nella nostra recensione della Anycubic Photon Mono X 6K.

Infine, per chi è alla ricerca di una stazione di post-produzione a 360 gradi per le proprie creazioni in resina, segnaliamo lo sconto di 15 euro sull'acquisto di Anycubic Wash and Cure 2.0, sistema 2in1 con bacinella da 3,5 litri a centrifuga e colonna UV con pedana rotante per lavare e curare le stampe in pochi minuti. Il prezzo, inizialmente di 139,99 euro, per i clienti Prime è ora di 124,99 euro. Il modello Anycubic Wash and Cure Plusda 8 litri, invece, viene proposto a 269,98 euro invece di 299,99.