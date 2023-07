Amazon sta abbandonando le buste imbottite di plastica

Al netto della tecnologia Amazon per i pagamenti col palmo, ci sono altre novità legate al colosso dell'e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha annunciato che c'è la volontà di abbandonare le buste imbottite di plastica per quel che concerne le spedizioni dei prodotti.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, l'obiettivo è quello di ridurre gradualmente i rifiuti legati all'imballaggio, così come spiegato direttamente anche in un report sulla sostenibilità di Amazon pubblicato a luglio 2023. In quest'ultimo, infatti, la società di Andy Jassy spiega: "Stiamo eliminando gradualmente i sacchetti imbottiti contenenti plastica a favore di alternative riciclabili".

La novità arriva in un momento in cui i dati indicano che solamente meno del 10% dei rifiuti di plastica a livello globale viene riciclato. Si tratta insomma di un problema ambientale non di poco conto, che sta spingendo Amazon a prendere posizione sugli imballaggi di plastica. Questo anche perché i sacchetti di plastica non vengono usualmente accettati in un ampio numero di programmi di riciclaggio.

Va detto che attualmente non c'è una scadenza rigida, quindi non è ben chiaro entro quando Amazon intenda effettuare questo progressivo passaggio. Tuttavia, c'è ottimismo: Matt Littlejohn, vicepresidente senior dell'organizzazione per la conservazione degli oceani Oceana, ha spiegato, pur sottolineando che si vorrebbero vedere ulteriori impegni, che "se Amazon prosegue, questa è una buona notizia per gli oceani".