Amazon potrebbe abbandonare Android anche per i tablet Fire

Abbandonare Google in ambito di dispositivi mobili non è per niente semplice per i produttori. Ce lo ha ricordato ancora una volta il recente annuncio di HyperOS di Xiaomi, che per quanto veda di mezzo ottimizzazioni importanti rimane comunque con "cuore Android". Tuttavia, potrebbe essere Amazon a fare il temuto passo.

Infatti, al netto di quanto già indicato su queste pagine per i dispositivi Fire TV ed Echo, adesso è emerso che di mezzo ci sarebbero anche i tablet Fire. A tal proposito, come riportato da Ars Technica e Lowpass, l'azienda di Andy Jassy starebbe già da un po' di tempo lavorando internamente a un progetto dal nome in codice "Vega", che sarebbe per l'appunto un sistema operativo proprietario pensato per andare oltre all'attuale FireOS basato su Android.

Tra i motivi che avrebbero portato Amazon a valutare una novità di questo tipo i rumor identificano la necessità di facilitare lo sviluppo lato app, mettendo insieme un'esperienza dal "sapore di Linux" con framework open source React Native. In parole povere, si cercherebbe di puntare su applicazioni per dispositivi mobili native realizzate mediante HTML e JavaScript.

Certo, si fa riferimento a questioni da sviluppatori e infatti tutto parte da alcuni annunci di lavoro che farebbero pensare che lo sviluppo di "Vega" sia stato avviato nel 2019. Sarebbero tra l'altro già in corso tentativi per convincere i developer a dare una chance alla novità, visto che comunque si fa riferimento a un sistema operativo che dovrebbe approdare su dispositivi come tablet Fire, Fire TV ed Echo Show.

Secondo le fonti, i primi dispositivi Fire TV col nuovo OS potrebbero arrivare nel 2024, ma per il momento non ci sono indicazioni ufficiali ed è dunque bene prendere tutto con le dovute pinze. Per il resto, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per Amazon anche per andare oltre ad Android AOSP (che è risaputo "lasciare indietro negli anni" i dispositivi lato update).

Una soluzione maggiormente personalizzata potrebbe garantire per certi versi "nuova linfa vitale" ai dispositivi economici di Amazon, consentendo al contempo a quest'ultima di gestire al meglio questioni come l'integrazione delle pubblicità e dei servizi a pagamento. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere.