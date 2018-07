Amazon accende i motori per il Prime Day 2018 e svela alcune offerte in arrivo alle 12:00

Prime Day, la giornata e mezza di offerte dedicata ai clienti Amazon Prime, prenderà il via alle ore 12.00 di lunedì 16 luglio, offrendo 36 ore di shopping su articoli di moda, giocattoli, televisori fino ai prodotti più utili per il rientro a scuola.

Tutti possono visitare la pagina amazon.it/primeday per iscriversi ad Amazon Prime e prendere parte a questo Prime Day: i nuovi iscritti possono utilizzare il servizio gratuitamente per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi. Successivamente il servizio si rinnova automaticamente a € 36/anno o € 4,99/mese.

Trova l’ispirazione per fare acquisti

Per trovare ciò che amano ancora più velocemente, i clienti Amazon Prime possono esplorare le offerte di Prime Day organizzate tra più di 40 categorie di interessi tra i più ricercati: dalla moda all'elettronica, fino agli articoli per la casa e la cucina, il viaggio e altro ancora.

Anteprima delle promozioni Prime Day

Oltre alle Offerte Lampo, che durano per un periodo limitato, durante le 36 ore dell’evento, i clienti Amazon Prime in Italia troveranno migliaia di Offerte in evidenza altamente selezionate, che includono gli sconti sui marchi e i prodotti più famosi. I clienti Amazon Prime possono trovare offerte tra un’ampia varietà di categorie tra cui smart home, cucina, alimentari, giocattoli, moda, mobili ed elettrodomestici, e anche fare scorta di prodotti di uso quotidiano. Di seguito è riportata una selezione di promozioni che i clienti Amazon Prime potranno trovare durante le 36 ore di Prime Day.

Dispositivi Amazon

Kindle: 30% di sconto su Kindle Paperwhite il Wi-Fi, il Kindle più venduto

Fire TV: 50% di sconto su Fire TV

Tablet Fire 7: sconto del 29% su Fire 7, il tablet più venduto

Elettronica

App di Amazon: i clienti Prime possono acquistare sempre e ovunque con l'app di Amazon e possono impostare gli avvisi per tenere d’occhio le offerte a partire da 6 ore prima che queste vengano pubblicate.

Prime Now: i clienti Amazon Prime residenti nell’area di Milano e hinterland possono acquistare centinaia di offerte Prime Day tramite Prime Now e ottenere la consegna in un'ora o all’interno di finestre di due ore. Le offerte selezionate includono una selezione di capsule di caffè, fino al 40% su solari di Ambre Solair e Sublime Sun, fino al 40% di sconti su prodotti Make Upè e best seller della categoria Beauty.