Amazon, parte la Accessories Week: sconti su modem, tastiere e periferiche da gaming

A fianco dei Philips Hue Days, Amazon lancia oggi anche la Accessories Week, che si concluderà il 27 Ottobre e consentirà di portare a casa a prezzi scontati tanti accessori per PC, il gaming e la casa a prezzi scontati.

E' disponibile ad esempio un'ampia selezione di periferiche ed accessori Logitech, tra cui troviamo una tastiera wireless a 24,99 Euro, un mouse da gaming allo stesso prezzo, una webcam con microfono Full HD a 59,99 Euro al posto di 103,99 Euro ed una custodia con tastiera Bluetooth integrata per iPad a 71,39 Euro.

Tra i prodotti in sconto troviamo anche delle superofferte sui prodotti Arlo, tra cui troviamo sistemi di videosorveglianza, telecamere ed in generale dispositivi per la sicurezza domestica.

Molto ricca la sezione delle periferiche da gaming targate ASUS ROG: il piatto forte è rappresentato da cuffie e tastiere meccaniche, ma c'è anche una folta rappresentanza di mouse e tappetini per il gaming. Sempre dal fronte per il gaming, segnaliamo anche le offerte sugli accessori per PC Elgato e Corsair.

Una delle sezioni più interessanti però è quella dedicata al Modem Libero. Qui è presente una gamma di monitor e router targati Fritz! che sono compatibili con la nuova normativa.

Infine, segnaliamo l'ampia selezione di prodotti Xiaomi in sconto, ovviamente per la casa.