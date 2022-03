Amazon accoglie il weekend con tanti sconti su tantissimi prodotti Apple

Quando mancano pochi giorni al keynote Apple dell'8 Marzo 2022, Amazon celebra il colosso di Cupertino con una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti a marchio Apple. Sono infatti disponibili tanti device della Mela a prezzo ridotto. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Apple del weekend

Di seguito gli sconti:

2021 Apple iMac ( 24", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 512GB) - Azzurro: 1.599 Euro (1.949 Euro)

Apple AirTag : 25,99 Euro (35 Euro)

: 25,99 Euro (35 Euro) Apple AirTag in confezione da 4 : 90,99 Euro (119 Euro)

: 90,99 Euro (119 Euro) Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione): 109,99 Euro (149 Euro)

Sulla maggior parte dei prodotti la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, mentre su altri potrebbe essere necessario attendere un pò prima di riceverli a casa. Ovviamente, tramite la scheda prodotto è comunque possibile la garanzia AppleCare+ della durata di due anni a prezzo variabile a seconda di ciò che si sceglie. Disponibile anche il pagamento a rate Amazon in cinque o dodici mensilità, mentre non sono emerse indicazioni di alcun tipo sulla data di scadenza. Come sempre in questo caso, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse onde evitare di perdervi le promozioni.

Precisiamo che le AirPods in questione sono di seconda generazione e non sono provviste di custodia MagSafe.