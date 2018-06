Amazon: accordo con Poste per la consegna di pacchi anche di sera e nel weekend

Poste Italiane ed Amazon hanno annunciato di aver siglato un importante accordo che ha ad oggetto la consegna di prodotti del famoso e-commerce sul territorio nazionale. L'accordo, i cui dettagli economici non sono stati diffusi, avrà la durata di tre anni con opzione per altri due.

Nella breve nota stampa, Poste Italiane sottolinea che l'obiettivo finale dell'accordo è offrire agli utenti un migliore servizio ai clienti attraverso un'offerta di prodotti arricchita attraverso diverse opzioni e soluzioni di consegna, come la consegna serale, disponibile fino alle 19:45, e nel weekend.

Poste Italiane, nella fattispecie, sfrutterà la propria presenza capillare nel territorio italiano e gli oltre trentamila portalettere per offrire il servizio, senza dimenticare il corriere espresso SDA, e la flotta MistralAir.

La partnership rientra nel piano industriale Deliver 2022, attraverso cui Poste mira a valorizzare appieno la flessibilità offerta dal nuovo modello di recapito Joint Delivery, che è attivo dallo scorso mese di Aprile ed in fase di implementazione sul territorio italiano.

"Grazie a questo accordo, Poste Italiane accelera lo sviluppo dell'e-commerce in Italia con positive ricadute sugli investimenti in tecnologia e sull'occupazione. Infatti, al 2020 i dipendenti impegnati nella logistica dei pacchi saranno 10 mila" si legge nella dichiarazione.

Resta però da capire in quali comuni sarà attivo questo servizio, e se è previsto un qualche tipo di sovraprezzo per gli utenti in fase di ordine.