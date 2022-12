Amazon: Acer Swift da 14 pollici in sconto su Amazon, a 300 Euro in meno

Continuano gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica. Quest'oggi il colosso di Seattle propone un'offerta molto interessante su un laptop Acer Swift da 14 pollici, su cui è possibile risparmiare 300 Euro rispetto al costo di listino.

Di seguito i dettagli:

Acer Swift X SFX14-41G-R5VA PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Home: 799 Euro (1099 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 5 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Non è disponibile il pagamento a rate di Amazon, ma solo quello con Cofidis che si può scegliere direttamente al checkout e che sarà disponibile a prezzo ridotto fino al 31 Dicembre 2022.

Amazon, in occasione delle festività di Natale 2022, consente di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2023 per gli acquisti effettuati fino alla fine dell'anno.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero terminare a stretto giro di orologio. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon.