Amazon acquista i diritti tv della Champions League in Italia, è ufficiale!

Dopo settimane di indiscrezioni, è finalmente arrivata l'ufficialità: Amazon ha acquisito i diritti TV della Champions League in Italia, per le stagioni 2021-2024. Lo ha annunciato il colosso americano in una nota, in cui ha anche spiegato le partite che verranno trasmesse.

Amazon trasmetterà sulle proprie piattaforma le 16 migliori partite del mercoledì sera di Champions League, oltre alla finale di Supercoppa Europea che vede contrapposte le vincitrici di Champions ed Europa League.

Secondo quanto riportato da Radiocor de Il Sole 24 Ore, l'accordo siglato per il prossimo triennio prevede la trasmissione di almeno una partita con protagonista una squadra italiana, fino alle semifinali.

"Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti" ha affermato la compagnia, che però non ha spiegato dove saranno proposti i match. Il principale indiziato sembra essere Amazon Prime Video, ma la domanda che tutti i fanno è se tutto ciò si tradurrà in un incremento del prezzo del Prime. L'alternativa è rappresentata dai nuovi Prime Video Channels, ma come sempre vi terremo aggiornati non appena arriveranno altre informazioni a riguardo.