Amazon: acquistando prodotti per almeno 50 Euro si risparmia il 15%

È ancora attiva una promozione di Amazon che permette agli abbonati Prime di risparmiare il 15% sull’acquisto di prodotti per un valore di almeno 50 Euro. Vediamo di cosa si tratta e come funzione l’offerta già disponibile da diverse settimane.

Come si legge direttamente nella pagina dedicata sul sito web di Amazon, ciò che bisogna fare è semplicemente aggiungere uno dei prodotti presenti all’interno dell’hub in questione al carrello quindi raggiungere quota 50 Euro di valore. A questo punto basterà finalizzare l’ordine per ottenere lo sconto.

Di seguito i termini e condizioni:

L’offerta è disponibile solo per i membri Amazon Prime.

L’offerta è valida da 4 aprile 2023 2023 al 3 aprile 2025.

Questa offerta si applica solo agli acquisti idonei di articoli idonei dei Private Brands di Amazon appartenenti alla categoria Elementi Essenziali del Guardaroba. Tutti gli articoli idonei vengono visualizzati all’interno della pagina che comunica l’offerta promozionale “Risparmia il 15% su 50 € con Prime. Vedi gli articoli idonei.”.

Offerta soggetta alla disponibilità degli articoli idonei.

Se utilizzi questa offerta per acquistare articoli da un sito o da un’app Amazon destinati a un paese diverso dal tuo, tieni presente che potrebbero essere applicate spese di spedizione e tasse in aggiunta agli articoli ordinati.

L’offerta è soggetta a una soglia minima di acquisto di 50 € di articoli idonei. Al raggiungimento della soglia minima di 50 € di articoli idonei, lo sconto del 15% sarà applicato automaticamente sul carrello al momento del pagamento, fino a uno sconto massimo di 100 € per ordine.

Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Gli articoli idonei al raggiungimento della soglia minima di acquisto di 50 € devono essere acquistati in un unico ordine e spediti ad un unico indirizzo.

Lo sconto dell’offerta verrà applicato proporzionalmente su tutti gli articoli idonei inclusi nell’ordine.

L’offerta è valida solo per acquisti privati. I clienti che acquistano prodotti per uso aziendale o con scopo di rivendita non possono usufruire dell’offerta.

L’offerta può essere utilizzata solamente per il primo ordine idoneo effettuato per l’acquisto di un prodotto con Iscriviti e Risparmia, ma non per le successive consegne Iscriviti e Risparmia per il medesimo prodotto.

Tutti gli acquisti idonei sono soggetti a questi termini e alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon

Qualora uno dei prodotti acquistati usufruendo dell’Offerta venga restituito, il rimborso sarà pari all’importo pagato per il prodotto e sarà soggetto alle politiche di rimborso applicabili.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare questa offerta in qualsiasi momento, ma ciò non influirà sugli ordini già effettuati.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito web di Amazon.