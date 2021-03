Amazon, prima di acquistare date un'occhiata a questo aspetto importante

Amazon è ormai la piattaforma e-commerce per eccellenza. D'altronde, l'affidabilità dell'azienda di Jeff Bezos è ben nota e questo ha portato sempre più persone, specialmente durante la pandemia, ad approcciarsi a questo portale. Tuttavia, dove ci sono miriadi di utenti pronti ad acquistare, ci sono anche alcuni malintenzionati.

Infatti, per quanto Amazon sia una piattaforma generalmente sicura per effettuare acquisti, c'è sempre chi tenta di ingannare l'utente mediante dei "trucchetti". Questi ultimi sono relativamente semplici da scovare per chi li conosce, ma possono creare dei "grattacapi" per i nuovi utenti o per coloro che non prestano troppa attenzione.

Dovete infatti sapere che su Amazon è potenzialmente possibile cambiare l'annuncio di un prodotto. Questo significa che una pagina che inizialmente è dedicata a un aspirapolvere, potrebbe poi essere utilizzata per vendere uno smartphone. L'esempio è al limite, ma esprime bene il concetto. Qualcuno tra di voi si starà sicuramente chiedendo dove sorge il problema.

Ebbene, le recensioni del precedente prodotto rimangono disponibili. Sì, avete capito bene. Se l'aspirapolvere venduto in precedenza era ottimo e aveva una valutazione di cinque stelle da parte degli utenti, il nuovo prodotto inserito nella pagina, ovvero lo smartphone, disporrà delle stesse recensioni, anche se magari la sua qualità non è elevata.

Capite bene, dunque, che qui possono potenzialmente entrare in gioco dei malintenzionati, vendendo prima un prodotto valido e in seguito un altro di scarsa qualità, cercando di convincere gli utenti meno attenti, che si basano solamente sulle stelle, che vale la pena comprare quest'ultimo.

Non si tratta certamente di un argomento nuovo, in quanto questo tipo di "trucco", messo in atto dai rivenditori di terze parti (Amazon non è direttamente coinvolta), era già stato scovato nel 2018 da Buzzfeed. Tuttavia, a quanto pare nel 2021 ci sono ancora dei rivenditori che mettono in atto "operazioni" di questo genere.

Infatti, recentemente ci siamo accorti del fatto che una situazione simile si sta verificando con alcuni gadget tech (tra quelli che avevamo trattato in modo ironico a San Valentino). A una prima occhiata sembra che ci siano parecchie recensioni positive, ma scorrendo la pagina si nota che diverse valutazioni datate fanno riferimento ad altri prodotti (ad esempio, a un supporto per lo smartphone).

Insomma, prima di acquistare prodotti da rivenditori su Amazon, specialmente quando si tratta di dispositivi low cost provenienti da brand poco conosciuti, magari è bene dare un'occhiata come si deve alle recensioni, scorrendo la pagina e cercando di comprendere se effettivamente tutte le valutazioni fanno riferimento al medesimo prodotto.