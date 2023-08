Amazon e l'acquisto periodico scontato fino al 15% sui prodotti quotidiani

Quante volte vi è capitato di rivolgervi ad Amazon per tornare ad acquistare un "prodotto del quotidiano" come le batterie per il telecomando? Ebbene, il colosso dell'e-commerce sta promuovendo un metodo che consente di effettuare questa tipologia di operazione in automatico, potendo tra l'altro usufruire di sconti fino al 15%.

A tal proposito, è anche nell'ambito dei sette consigli di Amazon per risparmiare in questo periodo estivo che la società di Andy Jassy sta ricordando a tutti in modo importante questa possibilità. In parole povere, è possibile, per quel che riguarda migliaia di prodotti idonei, selezionare l'opzione "Iscriviti e Risparmia" presente direttamente nella pagina dell'articolo.

L'utente può dunque poi scegliere la quantità e la frequenza di consegna di proprio interesse, in modo da non doversi preoccupare essenzialmente più di nulla. In ogni caso, dall'apposita pagina del portale ufficiale di Amazon Italia si apprende che più iscrizioni ci sono di mezzo più il risparmio è elevato.

In particolare, si fa riferimento a "fino al 10% in meno per 1-2 iscrizioni", mentre si arriva al 15% in meno se si ricevono "almeno 3 iscrizioni in una consegna". Capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente che è solito tornare spesso su Amazon ad acquistare determinati prodotti, considerando anche che di mezzo ci sono molte tipologie di articoli (comprese le batterie AA di Amazon Basics).

