Amazon dice addio ad Android: Vega arriva su Echo Show, Fire TV sarà la prossima?

Negli scorsi giorni è emerso che Amazon avrebbe abbandonato Android per i propri dispositivi, sostituendolo con un sistema operativo proprietario chiamato "Vega" o "VegaOS". Ebbene, pare che le voci fossero vere: il software proprietario di Amazon è già installato su alcuni device del colosso di Seattle, anche se in pochissimi se ne sono accorti.

Come riporta Zatz Not Funny!, infatti, gli Echo Show 5 usano un nuovo sistema operativo, al momento chiamato "OS 1.1" dai device e pressoché identico a FireOS. Almeno nell'aspetto, si intende: al di sotto di un'UI del tutto simile a quella utilizzata finora dai prodotti dell'azienda di Jeff Bezos, infatti, si troverebbe un codice completamente nuovo, ben diverso da quello di Fire OS 7.5.6.1, l'ultima release del sistema operativo per Echo Show 5 basata su Android.

Il report è in linea con lo scoop del giornalista Janko Roettgers, che su Lowpass aveva svelato che Amazon avrebbe testato Vega, il suo nuovo OS, a stretto giro sui dispositivi della linea Echo. In particolare, al momento il sistema operativo proprietario dell'azienda sarebbe in fase di rollout su Echo Show 5, mentre gli Echo Show 8 e altri dispositivi sarebbero rimasti alla versione Android del software. Tuttavia, possiamo aspettarci un rilascio più ampio di Vega nei prossimi giorni, a partire da Fire TV.

Roettgers ha comunque già spiegato che Vega è un sistema operativo basato su Linux e ha speculato, a partire dalle offerte di lavoro di Amazon degli ultimi mesi, che esso sarebbe ormai ad uno stadio molto avanzato di sviluppo. D'altro canto, se consideriamo che la transizione da Android all'OS proprietario sarà relativamente "indolore", cioè avverrà senza l'introduzione di nuove funzioni o feature aggiuntive, possiamo aspettarci che lo sviluppo di Vega sia stato piuttosto rapido.

La domanda però sorge spontanea: perché Amazon vuole dire addio ad Android e passare ad un sistema operativo proprietario, per giunta senza cambiare una virgola nel funzionamento di quest'ultimo per gli utenti? La risposta potrebbe stare nelle royalties: al momento, infatti, il colosso di Seattle paga una cifra non meglio precisata a Google per l'utilizzo del suo sistema operativo, più una parte dei guadagni relativi ad ogni pubblicità mostrata dai dispositivi Echo.

La transizione, però, potrebbe anche comportare diversi problemi: stando a quanto riporta The Verge, per esempio, essa potrebbe eliminare il sideloading sui dispositivi Amazon, oppure potrebbe costringere gli utenti ad un parco app molto limitato, almeno finché gli sviluppatori non avranno reso i propri software compatibili con Vega.