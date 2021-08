Amazon, addio alle consegne coi droni? Licenziati 100 dipendenti Prime Air

Secondo quanto riferito da Wired, Amazon avrebbe decimato il team che era al lavoro sul progetto Prime Air nel Regno Unito, che mirava ad effettuare le consegne con i droni.

La testata online riferisce che il colosso di Seattle avrebbe licenziato più di 100 dipendenti, che l'avrebbero confessato ai giornalisti, a cui hanno descritto il progetto come "caotico". Nel rapporto infatti si legge che i manager che non avevano conoscenze tecniche sui droni sono stati trasferiti ad altri team. "Tutto è iniziato a crollare perchè Amazon ha messo al comando persone che non sapevano nulla del progetto. Si è trattato di tante promesse che non potevano essere mantenute" ha detto a Wired un ex dipendente. Un altro ha rivelato di aver visto un collega bere una lattina di birra un lunedì mattina a causa del basso morale.

I licenziamenti sarebbero partiti già nel 2019, e sarebbero stati "costanti". Un ex dipendente ha confessato a Wired di aver avuto tre diversi manager nel corso di un mese, a dimostrazione di come la situazione non fosse proprio stabile.

Amazon, in risposta a Wired, ha spiegato che nel Regno Unito c'è ancora del personale che lavora sul progetto Prime Air, ma non ha fornito alcuna indicazione specifica a riguardo, tanto meno sul numero esatto di dipendenti.

Eugene Kim al Business Insider ha riferito lo scorso anno che il personale di Amazon Prime Air stava lasciando il team ad un ritmo più veloce rispetto a qualsiasi altra divisione del colosso degli e-commerce.