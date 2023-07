Amazon afferma di essere 'ingiustamente' finita nel mirino del DSA europeo

È un periodo di grandi novità in termini di normative per l'Unione europea. L'adozione di DSA e DMA continua infatti a tenere banco e comportare questioni non di poco conto per le Big Tech. Tra queste c'è Amazon, che ha appena affermato di ritenere di essere finita "ingiustamente" nel mirino del Digital Services Act.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, il gigante del mondo e-commerce ha presentato una petizione all'Unione europea per cercare di convincere quest'ultima a ripensare all'attuale designazione "stringente". Nell'ambito di quest'ultima, infatti, Amazon sarebbe tenuta a rispettare severi obblighi legati al succitato DSA.

Per chi non lo sapesse, il Digital Services Act mira a regolamentare il settore per far assumere alle Big Tech le responsabilità di quanto avviene online. In parole povere, l'obiettivo preannunciato già da tempo è quello di "assicurarsi che le Big Tech siano ritenute responsabili dei rischi che i loro servizi possono comportare per la società e i cittadini".

Si tratta di una regolamentazione ampia che tocca varie questioni, ma ora Amazon sta affermando che dal suo punto di vista non rientrerebbe nella definizione di "piattaforma online molto grande" delineata dall'Unione europea. In parole povere, il gigante dell'e-commerce sta contestando le nuove regole di moderazione dei contenuti dell'UE, che secondo Amazon non andrebbero applicate ai suoi servizi.

La petizione è stata presentata nella giornata dell'11 luglio 2023 al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo a quest'ultimo di rivedere la designazione dell'azienda di Andy Jassy come "Very Large Online Platform" (VLOP) nel contesto del DSA. Secondo Amazon, infatti, non ci sarebbero i requisiti per far rientrare la società in questa categoria.

James Lewis, portavoce di Amazon, ha dichiarato ai microfoni di The Verge che "il DSA è stato progettato per affrontare i rischi sistemici posti da aziende molto grandi con la pubblicità come entrata principale e che distribuiscono discorsi e informazioni. [...] Siamo d'accordo con l'obiettivo della CE e ci impegniamo a proteggere i clienti da prodotti e contenuti illegali, ma Amazon non corrisponde a questa descrizione di 'Very Large Online Platform' (VLOP) ai sensi del DSA e pertanto non dovrebbe essere designata come tale".

Amazon afferma infatti che la sua attività di vendita al dettaglio rappresenta la principale fonte di introiti. Inoltre, l'azienda indica di non essere il più grande dei rivenditori in nessuno dei Paesi dell'UE in cui opera. Queste sono le principali motivazioni per cui non ritiene di entrare nella categoria esplicitata dal DSA.

Come andrà a finire? Staremo a vedere. In ogni caso, vale la pena notare che il Digital Services Act rappresenta un insieme di normative che coinvolgono, oltre alla moderazione dei contenuti, anche questioni come trasparenza e gestione del rischio. Di mezzo ci sono, tra l'altro, gli obblighi per gli store online relativi al rintracciamento di eventuali persone che vendono beni o servizi illegali. Per le Big Tech che non si adegueranno al tutto entro il 25 agosto 2023 ci potranno essere multe fino al 6% del fatturato annuo globale. Insomma, l'UE non sta di certo scherzando.

Ma quali sono le aziende coinvolte? Oltre ad Amazon, si fa riferimento ad altre 18 entità, tra VLOP e VLOSE (Very Large Online Search Engines). Per citare i nomi maggiormente in vista, ci sono Google (che viene indicata singolarmente come Play, Maps, Shopping e Search), App Store di Apple, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Bing, AliExpress, Wikipedia e Booking.com.