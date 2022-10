Amazon, l'affondo delle ultime ore di Prime Day: crolla il prezzo di eero Pro 6

Dopo aver trattato gli sconti Amazon su soundbar e decoder, torniamo a dare un'occhiata a quanto messo in promozione da parte del popolare portale e-commerce. Infatti, in "extremis" potrebbe interessarvi approfondire un'offerta importante su eero Pro 6.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il kit da 2 pezzi relativo al sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band viene adesso proposto a un costo pari a 223 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che precedentemente il prezzo ammontava a 419 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 47%. In parole povere, lo sconto è di 196 euro.

Si può dunque affermare che il costo del prodotto è crollato. Ricordiamo in ogni caso che eero è un brand legato ad Amazon, dunque non sorprende che l'azienda stia puntando fortemente su sconti relativi a questa tipologia di prodotti nel contesto delle ultime ore del Prime Day di ottobre 2022. Per il resto, se siete interessati ad approfondire il prodotto a cui si fa riferimento, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di eero Pro 6 (uscita a novembre 2021).

Al netto di questo, se volete rimanere aggiornati in merito a un po' tutte le promozioni lanciate da Amazon Italia nel contesto delle speciali due giornate di sconti, ovvero 11 e il 12 ottobre 2022, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento sulle migliori offerte dell'Amazon Prime Day, nonché magari dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte di Everyeye.