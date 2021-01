Amazon aggiorna l'app per iOS con una nuova icona: vi ricorda qualcosa?

Coloro che questa mattina hanno aperto l'app per iOS di Amazon avranno notato una novità non di poco conto: con l'aggiornamento per il client ufficiale diffuso in nottata, infatti, gli sviluppatori hanno rinnovato l'icona dell'app, che prende il posto di quella vecchia.

Come si può vedere in calce, infatti, la nuova icona dell'app raffigura una miniatura dei pacchi che vengono consegnati quotidianamente a milioni di utenti.

Piuttosto che la scritta Amazon con la freccia sotto, infatti, i designer hanno optato per un design più minimal, con un pacchetto stilizzato ed ovviamente l'iconico logo della freccia/sorriso.

In molti hanno sottolineato che questa nuova icona rende più facilmente riconoscibile l'applicazione, dal momento che le confezioni dei prodotti sono più vicine agli utenti piuttosto che il carrello che campeggiava su quella vecchia.

Il logo di Amazon è uno dei più famosi del web ed ha due significati: oltre al sorriso, infatti, quando condito dalla scritta "Amazon.com" indica anche che sul portale sono presenti tutti i prodotti dalla A alla Z.

Una novità importante, che si aggiunge al debutto in Italia di Amazon Fresh, il nuovo servizio che garantisce la consegna a casa della spesa nel giro di due ore, ma che al momento è disponibile solo nella zona di Milano.