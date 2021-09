Amazon aggiorna a sorpresa l'interfaccia dei Kindle: come appare ora

Difficilmente capita di parlare di aggiornamenti per gli e-reader Amazon Kindle, trattandosi principalmente di patch contenenti semplici “miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug”. L’ultima versione 5.13.7, però, porta con sé importanti cambiamenti per l’interfaccia utente dell’intera gamma Kindle.

Prima di tutto, una precisazione: la diffusione globale di questo aggiornamento software è iniziata lo scorso agosto e alcuni utenti su Reddit e altri forum ne hanno parlato già diverse settimane fa, ma solo nelle ultime ore in rete se ne è parlato maggiormente anche in diversi portali internazionali, complice il rilascio graduale di sempre più novità lato UI con piccole patch successive.

Detto ciò, questo aggiornamento risulta a oggi disponibile su buona parte dei Kindle rilasciati a partire dal 2015, compresi i Kindle Paperwhite di settima e decima generazione, i Kindle standard di ottava e decima generazione, e Kindle Oasis di ottava, nona e decima generazione. Risultano ancora esclusi i vecchi Kindle di settima generazione, tra cui figura per esempio il modello Kindle Voyage rilasciato nel 2014; non è ancora esattamente noto se si tratti di una mancanza di supporto definitiva o se l’aggiornamento verrà rilasciato in futuro.

Venendo ai cambiamenti effettivi, questa nuova interfaccia per ora denota un design completamente rinnovato per la schermata Home, assieme al menu delle impostazioni rapide nella parte superiore dello schermo e al menu delle impostazioni di lettura una volta aperto un libro. In calce all’articolo potrete trovare un’immagine rilasciata da Amazon che mostra proprio com’è la nuova Home e come sarà la schermata Libreria.

Ebbene sì, perché si parla anche di altre novità in arrivo nel corso delle prossime settimane e “entro fine anno”, tra cui migliorie per la visualizzazione delle pagine degli eBook, una visualizzazione semplificata dei libri aperti “di recente” e nuovi filtri per la Libreria.

Restando nel mondo Amazon, a settembre il colosso statunitense ha annunciato l’arrivo in Italia di Prime Wardrobe; o ancora, negli Stati Uniti ha lanciato le linee di smart TV Fire TV Omni Series e 4-Series.