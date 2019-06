Amazon si aggiudica il dominio '.amazon', battendo il Sud America

Amazon è diventato l'unica organizzazione autorizzata ad usare il dominio ".amazon" legalmente. Battuta una coalizione di Stati sudamericani che rivendicava a sua volta il diritto di poterlo utilizzare. Il paradosso di un'azienda privata che è proprietaria del brand amazzonia, escludendo le nazioni amazzoniche.

La decisione finale spettava all'ICANN, l'ente internazionale che si occupa di regolare e amministrare alcuni elementi fondamentali della navigazione web, a partire dai domini di primo livello e gli indirizzi IP.

Ad un certo punto della trattativa, Amazon avrebbe offerto all'ACTO, la coalizione di Stati che rivendicava l'utilizzo del dominio ".amazon", beni e servizi dell'azienda per un valore di cinque milioni di dollari. Ma l'offerta è stata giudicata dai più come sfrontata e offensiva.

Trai membri dell'ACTO troviamo le nazioni Brasile, Perù, Bolivia, Colombia, Ecuador e Venezuela. I Paesi sudamericani avevano spiegato di ritenere che affidare ad un privato l'uso esclusivo del dominio .amazon li avrebbe privati della possibilità di usarlo per motivi di interesse pubblico, a partire dalla promozione di iniziative a tutela della foresta amazzonica.

Le due parti avevano fino ad aprile 2019 per trovare un accordo di compromesso, ma la deadline è stata raggiunta senza un accordo. Entrambi rivendicavano per sè l'uso di ".amazon", lasciando la libertà all'altra parte di utilizzare domini più specifici come "kindle.amazon" o "Brazil.amazon".

Niente da fare, la palla è quindi passata all'ICANN che ha deciso a favore del colosso privato.