Amazon aggiunge un 10% di sconto su questi prodotti se acquistate con carta Visa

Amazon ha lanciato una nuova iniziativa pensata apposta per i possessori di carte Visa: "Estate con Visa" permette infatti a questi ultimi di ottenere tanti prodotti di marchi come Amazon, HP, Huawei, Samsung e molti altri ancora, in ambito informatico e non solo. Vediamo, quindi, Termini e Condizioni della promozione e alcuni prodotti idonei.

I termini posti dal colosso dell’e-commerce prevedono la validità dell’offerta fino alle 23:59 del 6 agosto 2021, salvo anticipato esaurimento dei buoni sconto disponibili. Fino a tale data, per beneficare dello sconto del 10% è necessario acquistare almeno uno dei prodotti idonei alla promozione con una carta Visa valida. Il buono verrà applicato automaticamente durante il processo di acquisto sul portale italiano di Amazon.

L’offerta è limitata a un solo ordine e un solo account e da essa sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon Italia, libri, e-books, magazine, prodotti digitali, voucher regalo, confezioni regalo, costi di spedizione e altri costi aggiuntivi.

Tra i prodotti idonei vi segnaliamo, in particolare, i seguenti:

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Bianco: 109,99 Euro

(1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Bianco: 109,99 Euro Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, [Versione Italiana], Nero: 90,78 Euro

Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, [Versione Italiana], Nero: 90,78 Euro Samsung Galaxy Tab A7 Tablet , Display 10.4" TFT, 32GB Espandibili fino a 1TB, RAM 3GB, Batteria 7.040 mAh, WiFi, Android 10, Fotocamera posteriore 8 MP, Dark Gray [Versione Italiana]: 169,99 Euro

, Display 10.4" TFT, 32GB Espandibili fino a 1TB, RAM 3GB, Batteria 7.040 mAh, WiFi, Android 10, Fotocamera posteriore 8 MP, Dark Gray [Versione Italiana]: 169,99 Euro Samsung Galaxy A12 , Smartphone, Display 6.5" HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 205 g, Ricarica Rapida [Versione Italiana], Blu: 179,99 Euro

, Smartphone, Display 6.5" HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 205 g, Ricarica Rapida [Versione Italiana], Blu: 179,99 Euro HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Pebble Brown: 119,90 Euro

Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Pebble Brown: 119,90 Euro Hyperx Cloud II Red Cuffie Gaming Per Pc/Ps4/Mac/Mobile, Rosso: 89 Euro

Cuffie Gaming Per Pc/Ps4/Mac/Mobile, Rosso: 89 Euro HP Envy Photo 7830 Y0G50B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Wi-Fi, HP Smart, Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero: 113 Euro

Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Wi-Fi, HP Smart, Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero: 113 Euro Ultimate Ears Megaboom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth Portatile, Magic Button, Bassi Profondi‎, Impermeabile, Controllo Musica One Touch, Multidispositivo, Batteria di 20 h, Nero (Night Black): 163,98 Euro

In tutti i casi è disponibile la consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al piano Prime, mentre solo in certi risulta possibile anche ottenere il prodotto in un giorno ed effettuare il pagamento a rate secondo il piano Cofidis o secondo quello proposto dalla società di Seattle.

Sempre su Amazon, in questi giorni potrete trovare tanti smart TV Samsung in sconto e anche il nuovo Amazon Echo Show 10.