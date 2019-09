Amazon: AirPods 2 e smartwatch Xiaomi AmazFit Stratos 2 in offerta

Tornano in offerta su Amazon le AirPods 2, con custodia di ricarica. Quest'oggi però la piattaforma di Jeff Bezos propone in sconto anche uno smartwatch dello Xiaomi Ecosystem, che può essere portato a casa ad un prezzo molto vantaggioso.

Partendo dalle AirPods, il secondo modello con custodia di ricarica può essere acquistato a soli 136,94 Euro, il 23% in meno rispetto ai 179 Euro di listino, che si traduce in un risparmio netto di 42,06 Euro. Nel momento in cui stiamo scrivendo però la disponibilità è garantita solo a partire dal 12 Settembre, un chiaro sintomo dell'ottimo riscontro ottenuto dall'offerta che evidentemente ha allungato i tempi di spedizione.

In offerta troviamo anche l'Amazfit Stratos 2, uno smartwatch dell'ecosistema Xiaomi che è disponibile a 149,60 Euro, per un risparmio del 17% rispetto ai 179,99 Euro di listino. Si tratta di uno smartwatch multifunzione con cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, GPS, contapassi, e la possibilità di leggere dal polso le notifiche delle varie applicazioni. Inoltre, l'orologio è anche impermeabile fino a 50 atmosfere (50 metri) e garantisce un'autonomia di 5 giorni.

Amazfit Stratos 2 è compatibile con Android 4.4, iOS 9 o successive e si connette tramite il modulo Bluetooth 4.0. Il display da 1,34 pollici è LCD a colori con vetro antigraffio.