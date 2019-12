Amazon Alexa adesso permette di 'dialogare' con Samuel L. Jackson

Dopo l'annuncio risalente a qualche mese fa, Amazon ha lanciato ufficialmente le funzionalità di Alexa legate all'attore Samuel L. Jackson. Chiaramente si tratta di possibilità in grado di far divertire gli utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e come potete vedere su Amazon, dal 12 dicembre 2019 Alexa può essere utilizzata per "parlare" con Samuel L. Jackson, l'attore statunitense di "Pulp Fiction", che recentemente ha avuto il suo ruolo anche nella pellicola "Captain Marvel" (qui la nostra recensione). In ogni caso, la possibilità di utilizzare l'assistente vocale di Amazon per "dialogare" con Jackson è attiva solamente passando per Amazon.com.

Le domande che si possono porre all'attore, ovviamente in inglese, sono molteplici e vanno da "Alexa, chiedi a Samuel se gli piace la musica" a "Alexa, chiedi a Samuel com'è stato fare Star Wars", passando per "Alexa, chiedi a Samuel qual è il suo gioco preferito" e "Alexa, augura Buon Natale a Samuel". Chiaramente le risposte di Jackson sono spesso ironiche.

Si tratta di un metodo interessante e innovativo per conoscere meglio un personaggio famoso. Peccato solamente che la funzionalità sia disponibile unicamente per i dispositivi impostati con lingua inglese. La skill di Samuel L. Jackson si può scaricare da Amazon.com ed è gratuita per un periodo, poi il prezzo sarà di 4,99 dollari.