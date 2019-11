Amazon Alexa arriva sui TV Sony Bravia 4K HDR con sistema operativo Android

Sony ha recentemente annunciato che i TV Bravia 4K HDR con piattaforma Android sono compatibili da ora con i dispositivi Amazon Alexa. Gli utenti saranno quindi in grado di controllare i TV del colosso giapponese semplicemente utilizzando la voce.

I possessori di Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show ed Echo Dot potranno chiedere ai loro dispositivi di accendere la TV, alzare e abbassare il volume, cambiare canale, il tutto senza l'ausilio del telecomando. "Questo è un esempio perfetto dell'impegno di Sony nel fornire un'ampia gamma di tecnologie innovative ai propri consumatori" ha affermato Angelo D'Orta, Marketing Manager TV di Sony Italia. "Attraverso la gamma TV Bravia con piattaforma Android, siamo in grado di offrire un intrattenimento interrattivo ai consumatori che possiedono i dispositivi Amazon". Per poter usufruire del supporto ad Alexa basterà effettuare il download del nuovo firmware, compatibile con i seguenti modelli: XD70, XD75, XD80, SD80, XD85 e la serie ZD9 (Android TV del 2016); XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 e la serie A1 (Android TV del 2017); XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90, AF8, AF9 e la serie ZF9 (Android TV del 2018); XG80, XG81, XG83, XG85, XG87, XG90, AG8, AG9e la serie ZG9 (Android TV del 2019).

Sony è una delle aziende più attive nella ricerca sui nuovi pannelli con tecnologia microLED, anche se al momento i costi rimangono proibitivi. Vi ricordiamo che potete leggere la recensione del nuovo Amazon Echo Dot 2019 sulle pagine di Everyeye.