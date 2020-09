Amazon Alexa a breve potrà intrattenere conversazioni con voi, o almeno ci proverà

In occasione del recente evento Amazon in cui l’azienda ha presentato tutti i suoi nuovi prodotti, gli sviluppatori hanno anche speso qualche parole riguardo la nuova modalità Conversazione dell’assistente vocale Alexa, disponibile in beta da luglio e ancora in fase sperimentale ma che, secondo gli sviluppatori, in futuro sarà molto interessante.

A svelare gli ultimi dettagli di questa modalità è stato il vicepresidente di Amazon Rohit Prasad, il quale ha spiegato che il nuovo algoritmo ascolta le domande e le affermazioni degli utenti personalizzando le risposte tramite un approccio inedito basato sul deep learning. Ora, dunque, Alexa potrà ricordare (per un periodo limitato di tempo, salvo indicazione contraria) alcuni dettagli della conversazione in atto per riutilizzarli in seguito, quando possibile o necessario.

Per fare alcuni esempi, ora Alexa ricorderà dettagli come la “temperatura preferita” da impostare sul termostato (se compatibile con l’assistente vocale di Amazon), o ascolterà i pareri di più persone quando desiderano ordinare delle pizze per una festa, cercando di capire quali siano i gusti preferiti e se ordinare pizze maxi o più piccole. Per permettere tutto questo, almeno per ora, basterà chiedere ad Alexa di unirsi alla conversazione e lei prenderà iniziativa ascoltando le persone e rispondendo loro o aggiungendo battute, dati o altro ancora.

Ciò che non convince gli utenti che l’hanno provata, però, non è soltanto la classica questione della privacy ma anche la capacità effettiva di discutere con altre persone: se infatti persino alcuni di noi hanno ancora difficoltà nel capire il senso di alcune conversazioni e come inserirsi senza dire frasi sbagliate, quanto sarà difficile per Alexa crescere così rapidamente e adattarsi al nostro modo di parlare?

A CNN Business, Rohit Prasad ha ribadito che ci sono alcuni passaggi gestiti da algoritmi che permetteranno ad Alexa di capire chi parla e con chi parla, ma soprattutto sarà necessario concederle i permessi di tenere traccia della conversazione in un suo registro personale; o ancora, se si possiede un dispositivo Amazon Echo Show con fotocamera, Alexa potrebbe persino chiedere le autorizzazioni necessarie per riprendere le persone e capire ancora meglio le persone che discutono. In base a tutti questi dati, in futuro potrebbe persino interrompere discussioni più animate per “dire la sua”.

Per quanto sia interessante osservare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, feature come queste saranno fonte di preoccupazione per molte persone. Un esempio è quello di GPT-3, l’IA che ha persino scritto un articolo pubblicato nel sito della nota testata britannica The Guardian.