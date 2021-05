Amazon Alexa, di chi è la voce dell'assistente vocale? Scoperta l'identità

Amazon Alexa è uno degli assistenti vocali più popolari. Molti utenti conoscono bene la sua "voce", dato che la sentono ogni giorno. Per questo motivo, non sono in pochi coloro che si chiedono chi ci sia dietro. Per lungo tempo si è trattato di un "mistero" irrisolto, ma ora ci sono dettagli importanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Wired, la voce originale dell'assistente vocale dell'azienda di Jeff Bezos appartiene a Nina Rolle, doppiatrice professionista del Colorado. La fonte da cui arriva la scoperta è "Amazon Unbound" (uscito l'11 maggio 2021), libro del noto giornalista del New York Times Brad Stone.

Non ci sono conferme ufficiali per il momento, ma Stone si è detto certo del fatto che la voce originale di Amazon Alexa, che ovviamente è stata registrata, analizzata e riprodotta accuratamente mediante algoritmi, sia proprio della succitata Rolle. Chiaramente, in seguito all'affermazione di Stone, la community di appassionati si è subito fiondata a cercare video relativi alla voce della doppiatrice. Vi risparmiamo la ricerca: potete trovarli a corredo della notizia.

La somiglianza c'è. Inoltre, considerando il fatto che Rolle ha detto a Stone di non poterne parlare, probabilmente è tutto vero. Risulta tuttavia improbabile il fatto che Amazon confermi ufficialmente "l'identità" di Alexa, ma la notizia è già uscita da qualche giorno all'estero e l'assenza di smentite fa pensare a una sorta di "conferma".