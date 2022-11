Amazon Alexa è un 'colossale fallimento', la divisione perderà 10 miliardi nel 2022

La scorsa settimana anche Amazon ha dato il via ai licenziamenti, che stanno interessando soprattutto l’assistente vocale Amazon Alexa. A parlare della situazione è un articolo pubblicato dal Business Insider, intitolato “la rapida caduta dell’assistente vocale e della più ampia divisione hardware di Amazon”.

Nell’articolo si fa un breve excursus di Alexa, che è stato lanciato da 10 anni ma che nonostante il riscontro ottenuto dagli utenti non è riuscita a generare un flusso di entrate continuo per Amazon, al punto che nel primo trimestre del 2022 ha perso 3 miliardi di Dollari ed entro fine anno ne perderà 10. Proprio questo andamento evidentemente ha spinto il colosso di Seattle ad adottare una politica restrittiva e di contenimento dei costi.

L’Insider ha intervistato una dozzina di dipendenti ed ex dipendenti della divisione hardware dell’azienda, che hanno certificato la crisi. Quasi tutti i piani per monetizzare con Alexa sono falliti, ed un ex ingegnere non ha esitato nel definire Alexa un “colossale fallimento ed un’opportunità sprecata”, sebbene fosse il progetto preferito dell’ex CEO Jeff Bezos che dopo l’entusiasmo finale ha congelato le assunzioni e perso interesse nel 2020.

Con l’arrivo del nuovo CEO Andy Jassy la situazione è cambiata ulteriormente in quanto non sembra essere entusiasta della situazione.

A nulla serve il riscontro degli Echo, che continuano ad essere tra i prodotti più venduti su Amazon, in quanto sono venduti a prezzo di costo e non generano profitti. In un documento interno Amazon osservava che l’obiettivo era monetizzare con l’uso degli Echo, non con le vendite. Tale piano però evidentemente non si è mai concretizzato in quanto le persone non acquistano utilizzando la voce e senza vedere foto o leggere le recensioni.

“Alexa genera un miliardo di interazioni a settimana, ma la maggior parte di quelle conversazioni sono comandi banali per riprodurre musica o chiedere informazioni sul tempo” si legge nel rapporto, che sottolinea come anche le collaborazioni stilate con le aziende non abbiano spinto gli acquisti.

Il CEO Andy Jassy in una mail interna comunque ha comunque specificato che Amazon intende continuare a puntare su Alexa, ma non si sa in che modo.