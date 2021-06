Amazon Alexa ora legge favole ai bambini: come funziona la nuova modalità di lettura

Se tempo fa abbiamo parlato della modalità “Nintendo NES” di Alexa, l’assistente vocale di casa Amazon, ora è il momento di trattare una funzionalità particolarmente attesa giunta nelle ultime ore, ovvero la capacità di Alexa di leggere le favole ai bambini e assieme a loro, grazie a una serie di libri supportati ufficialmente.

Il colosso dell’e-commerce ha infatti lanciato la feature Reading Sidekick che, come da nome, fa sì che l’assistente Alexa legga libri fisici o digitali a turno con i bambini, aiutandoli così a migliorare le abilità di lettura. Questa novità sarà accessibile su dispositivi come Echo, Echo Dot, Echo Dot Kids, Echo Plus ed Echo Show, ma solamente se l’utente è iscritto al servizio Kids Plus dal costo di 2,99 Dollari al mese o 69 Dollari all’anno nel caso di abbonati Prime. Non è noto, però, se arriverà in Italia.

Ma come funziona esattamente? Una volta abilitata la modalità Amazon Kids sullo smart speaker o sullo smart display tramite l'app per smartphone Alexa, chiunque potrà dire "Alexa, leggiamo" avviando così il Reading Sidekick. A questo punto verrà richiesto di scegliere un libro fisico o digitale su tablet Fire o nell'app Kids Plus, assieme anche alla modalità di lettura - leggere molto, poco o fare a turno.

Da qui, l’assistente vocale ascolterà il bambino mentre legge assistendolo con le pronunce o altre sfide e incoraggiandolo con frasi come “buon lavoro!” o “bravo!” dopo avere letto parole difficili, capitoli difficili o dopo avere concluso il libro. Mancano invece domande di comprensione del testo o quiz, dato che non risultano il focus principale del servizio. Infine, i libri disponibili sono “oltre 700” secondo quanto dichiarato da Amazon, ma ci si aspettano molte altre uscite settimanali in futuro.

