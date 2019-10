Amazon Alexa parlerà in modo più naturale anche in Italia, grazie ad NTTS

Amazon, nel corso di un evento tenuto ieri a Milano, ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo motore di sintesi vocale di Alexa, battezzato Neural Text to Speech (NTTS), che farà diventare l'assistente vocale ancora più espressivo e naturale.

NTTS è stato progettato per offrire dei miglioramenti significativi alla qualità del parlato. La principale novità è rappresentata dall'arrivo di naturalezza ed espressività nelle frasi pronunciate dall'IA, che renderanno i discorsi maggiormente realistici e vicini a quelli con altri umani.

Amazon ha posto degli esempi ed ha rivelato che il motore è userà una determinata enfasi e pause se racconta una storia, ed un'altra se sta leggendo una notizia. In questo modo è in grado di adattare lo stile del parlato a seconda della situazione, evitando quella cadenza "robotica" tipica degli assistenti vocali.

I test del NTTS erano cominciati qualche mese fa negli Stati Uniti, dove la società di Seattle aveva collaborato con alcuni giornali come USA Today per integrare lo stile nelle proprie Skill.

E' chiaro che i benefici per gli utenti saranno molti, in quanto si ritroveranno di fronte un assistente vocale a 360° che, proprio come avviene nei film, è in grado di comunicare in maniera più espressiva, il che renderà le conversazioni più realistiche.