Amazon Alexa permetterà di impiegare più tempo per chiedere qualcosa

Novità in arrivo per Amazon Alexa, l’assistente vocale del colosso statunitense dell’e-commerce. A quasi tre mesi dall’implementazione di voce maschile e nuovo nome, ora gli sviluppatori hanno deciso di introdurre una feature particolarmente utile che lascia più tempo per formulare domande.

Sarà capitato a chiunque di attivare Alexa tramite dispositivi compatibili, dai classici Amazon Echo a smartwatch e altre prodotti ancora, ma poi impiegare più tempo del previsto per porre un semplice quesito all’assistente vocale, trovandosi dunque costretti a ripeterlo per ottenere risposta. Ebbene, finalmente gli sviluppatori dell’azienda guidata da Andy Jassy hanno deciso di concedere loro più tempo per completare la domanda.

La funzionalità sarà attivabile direttamente tramite l’applicazione ufficiale di Alexa su smartphone, ma allo stato attuale risulta disponibile soltanto negli Stati Uniti in anteprima sia per utenti Android che iOS; ai primi è stata aggiunta anche la possibilità di digitare le richieste nell’app Alexa nei momenti in cui è non si desidera usare la voce. Ovviamente, entrambe le funzionalità approderanno anche in Europa in futuro, sebbene le tempistiche esatte non saranno note.

Va decisamente sottolineata l’importanza di queste feature per persone con disturbi del linguaggio o altri problemi che rendevano impossibile utilizzare facilmente Amazon Alexa: sia la scrittura delle domande che l’aumento del tempo per porre le richieste saranno essenziali per un vasto numero di utenti, dunque kudos agli sviluppatori di casa Amazon!

Sempre a proposito della società di e-commerce, in vista delle festività natalizie Amazon ha introdotto una opzione che permetterà di inviare regali senza conoscere l’indirizzo del destinatario.