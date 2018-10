Amazon: Alexa potrebbe capire quando è il momento di 'bisbigliare'

Amazon sta implementando una nuova funzione di Alexa per gli altoparlanti Echo capace di ridurre il volume dell'assistente vocale in modo intelligente, quando un comando viene pronunciato a bassa voce. Scopriamo i dettagli.

il nome è "Whisper Mode": è una nuova funzionalità che permette di sussurrare ad Alexa un comando, e ricevere dall'assistente una risposta "a bassa voce".

La nuova funzione "Modalità silenziosa" dovrebbe quindi evitare ciò che succede anche con altri assistenti vocali come Google Assistant o Siri: ricevere risposte ad un volume troppo alto rispetto al contesto in cui ci si trova. Potrebbe essere utile in situazioni in cui, ad esempio, si chiede l'ora al mattino presto ma si vuole evitare di svegliare altri membri della famiglia.



Secondo TechCrunch, questa modalità si sta rendendo disponibile ai clienti Echo (negli Stati Uniti) già da oggi. Non ci sono impostazioni da attivare e quindi l'unico modo per sapere se è stata implementata è... provare.

Se la modalità sussurro di Alexa funziona come dichiarato, è probabile che spingerà Siri e Google assistant a fare lo stesso. Amazon ha anche pubblicato una panoramica sulla modalità "sussurro", raggiungibile a questo link.

Se volete saperne di più sulla famiglia di dispositivi by Amazon, vi rimandiamo allo speciale dedicato.