Amazon Alexa e le richieste tutte italiane: 'Alessia, dammi DAZN' e altro

Dopo aver approfondito la questione degli italiani che cercano una relazione con Alexa mediante i dati ufficiali diffusi da Amazon, torniamo ad approfondire il "rapporto" che i connazionali hanno con il noto assistente vocale. Preparatevi: ci sono richieste "tutte italiane".

Ebbene, stavamo tranquillamente utilizzando la nostra Fire TV Stick quando ci è venuta un'idea: provare a cercare "Alexa" per vedere quali sono le "ricerche frequenti" effettuate dagli italiani. La nostra era semplice curiosità all'inizio, ma non abbiamo nemmeno dovuto completare la ricerca per vedere comparire tra i consigliati "Alessia".

Di lì in poi si è aperto un mondo: ci è bastato provare a cercare "Alessia" per scovare un po' tutte le "richieste sbagliate" effettuate dagli italiani al noto assistente vocale. Ci sono capolavori del calibro di "Alessia Dammi Dazn", ma non manca un più rapido "Alessia Dazon". Chi ha fretta di guardare i contenuti di mamma Rai utilizza invece un "Alessia Raiplay". Da notare la giusta pronuncia di "RaiPlay", ma non di "Alexa". Per il resto, i più indecisi a quanto pare utilizzano semplicemente un "Alessia Cerca", confidando forse un po' troppo nelle capacità dell'assistente.

Chissà come reagirebbe Alexa se potesse realmente comprendere gli errori e rispondere. Noi ce la immaginiamo così: con la mano all'italiana. Il robot Amazon Astro, invece, quantomeno potrebbe cercare di uscire di casa.