Amazon Alexa, una nuova frontiera dell'editoria? Dal New York Times a Everyeye

Poco dopo l'annuncio della nostra skill ufficiale per far leggere all'assistente vocale Amazon Alexa le notizie di Everyeye.it, il New York Times ha dichiarato di voler fare lo stesso, dando il via a quella che potremmo definire come una nuova frontiera dell'editoria.

In particolare, stando anche a quanto scritto sul sito web ufficiale del New York Times, il quotidiano statunitense vuole espandere la propria offerta proprio tramite l'assistente vocale della società di Jeff Bezos con tanto di "rassegna stampa" realizzata da Michael Barbaro del The Daily. La nuova funzionalità è accessibile mediante la skill "Alexa, abilita il briefing del New York Times" oppure "Alexa, quali sono le notizie del giorno?". Interessante anche il quiz che il quotidiano metterà a disposizione ogni venerdì, un divertente "gioco" che consente all'utente di testare la propria conoscenza sui temi d'attualità. Insomma, anche il New York Times ha deciso di sfruttare la nuova tecnologia offerta da Amazon.

In Italia ci sono già diversi siti che hanno deciso di abilitare questa funzionalità, tra cui appunto noi di Everyeye. Scaricare, installare e attivare la skill è semplice e ovviamente gratuito: vi basta cliccare su questo link per procedere con l'attivazione di questa funzionalità. Successivamente, non dovrete fare altro che pronunciare semplici comandi vocali come "Alexa, quali sono le notizie di oggi?" oppure "Alexa, quali sono le notizie del giorno?" e l'assistente vocale inizierà a leggere le notizie di Everyeye. Per tutti i dettagli in merito, vi consigliamo di consultare questa news.