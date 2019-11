Amazon Alexa vende tre volte in più di Google Home: i dati di Canalys

Canalys ha pubblicato la nuova ricerca di mercato sugli smart speaker. La società riferisce che nell'ultimo trimestre fiscale il segmento è cresciuto del 44% ed ha raggiunto quota 28,6 milioni di unità vendute, ma è stato registrato anche un boom degli smart display.

Secondo quanto riferito, Amazon avrebbe spedito 10,4 milioni di smart speaker nel Q3 2019, per una quota del 36,6%, rispetto ai 6,3 milioni del terzo trimestre del 2018, quando aveva una quota del 31,9%. Si tratta di un risultato sorprendente, che supera nettamente il principale rivale Google, che ha venduto "solo" 3,5 milioni di dispositivi.

La quota di mercato del colosso dei motori di ricerca in questo segmento è del 12,9%, rispetto al 29,8% dello stesso periodo dello scorso anno. Dati alla mani, Amazon sta letteralmente surclassando Big G in un settore con ampi margini di crescita nei prossimi anni.

Baidu ed Alibaba hanno venduto rispettivamente 3,7 e 3,9 milioni di smart speaker, entrambi in crescita rispetto al terzo trimestre del 2018. Distanti invece Xiaomi, con una quota di mercato del 12% con 3,4 milioni di spedizioni.

Per quanto riguarda gli smart display, la categoria è cresciuta del 500% a livello globale per raggiungere 6,3 milioni di unità. In questo frangente Amazon ha conquistato il secondo posto con 2,2 milioni di dispositivi venduti, rispetto ai 2,3 milioni di Baidu, gli 0,7 milioni di Google e 0,6 milioni di Xiaomi.

Ricordiamo che gli Amazon Echo sono in offerta su Amazon a ridosso del Black Friday. Di recente ha debuttato in Italia anche l'Echo Dot con orologio.