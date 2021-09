Amazon, Android TV italiano in offerta: costa poco più di 300 euro

Non ci sono solamente sconti legati a televisori di Sony su Amazon. Infatti, il noto portale e-commerce offre anche uno sconto legato a un Android TV economico di un'azienda italiana.

In particolare, il modello TELE System SMART39 LED10 viene venduto a 308,99 euro tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del portale ufficiale di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto era di 352,79 euro. Questo significa che il possibile risparmio è pari al 12%, dunque lo sconto è di 43,80 euro. In ogni caso, quello che risulta interessante è il fatto che si tratta di un televisore di un'azienda italiana non troppo costoso che dispone delle principali funzionalità smart.

Infatti, il sistema operativo è Android e non manca dunque la possibilità di installare le classiche applicazioni, da quella di Netflix a quella di YouTube (per intenderci). Per il resto, il pannello LED da 38,5 pollici dispone di risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel). Risulta inoltre immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Euronics ha scontato il prodotto a 319 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani su questo modello. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico televisore né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.