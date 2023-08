Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime: tanti sconti per gli iscritti a Prime - Aggiornata

Ormai da qualche anno, i Prime Day di Amazon sono degli appuntamenti fissi per i fan di videogiochi e tecnologia. Generalmente, il Prime Day si tiene due volte l'anno, nei mesi di luglio e di ottobre. Nel 2023, però, sembra essere in arrivo anche una terza giornata di sconti legata al Prime Day, sempre ad ottobre.

Come spiega un comunicato stampa di Amazon, il colosso dell'ecommerce di Seattle lancerà la Festa delle Offerte Prime questo ottobre. Quest'ultima sarà un evento esclusivo per i clienti Prime, che potranno accedere ad una serie di sconti esclusivi pensati appositamente per loro. Amazon spiega che i "membri prime potranno scoprire alcuni dei migliori affari Amazon di tutta la stagione" durante l'evento.

La Festa delle Offerte Prime arriverà anche in Italia, insieme ad altri 18 Paesi. Tra questi ultimi abbiamo Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia e, ovviamente, Stati Uniti e Regno Unito. L'evento è stato anche confermato da Doug Herrington, il CEO di Worldwide Amazon Stores, su LinkedIn.

Sfortunatamente, Amazon non ha fornito ulteriori dettagli sulla Festa delle Offerte Prime. Il nome inglese dell'evento (Prime Big Deal Days) ci fa pensare che quest'ultimo sarà spalmato su più giorni, le cui date saranno diffuse in seguito dal colosso dell'ecommerce. Gli sconti della Festa delle Offerte Prime saranno poi riservati solamente agli abbonati ad Amazon Prime.

Per il resto, però, le informazioni scarseggiano. Difficile che si tratti di un "terzo Prime Day", accanto a quelli di luglio e ottobre, se non altro perché la Festa delle Offerte Prime si terrà anch'essa nel mese di ottobre. Possiamo però ipotizzare che la manifestazione andrà ad "allungare" il Prime Day autunnale di due o tre giorni, permettendo ai clienti Prime di accedere in anteprima ad alcune offerte o di poterne usufruire più a lungo.

L'altra possibilità, invece, è quella di un evento in vista della stagione natalizia, che potrebbe dunque tenersi verso la fine del mese e presentare sconti dedicati non solo all'hi-tech, ma anche a giochi, giocattoli e altri prodotti da regalare in vista del Natale.