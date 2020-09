Amazon annuncia le date del Prime Day 2020 in Italia: appuntamento 13 e 14 Ottobre

Dopo le indiscrezioni sul Prime Day 2020, Amazon ha finalmente svelato la data ufficiale della giornata dedicata agli iscritti al programma Prime. Il colosso di Jeff Bezos ha confermato che Prime Day 2020 inizierà in Italia alle 00:01 di Martedì 13 Ottobre.

L'evento terminerà alle 23:59 di mercoledì 14 Ottobre: saranno tante quindi le ore per approfittare delle offerte che saranno messe a disposizione.

La marcia d'avvicinamento però è già iniziata: a partire da oggi, e fino al 14 Ottobre, i clienti Prime potranno accedere ad una serie di sconti esclusivi su giochi, TV, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina e sui dispositivi Amazon.

Coloro che però non sono ancora clienti Amazon Prime, però, potranno iscriversi ed iniziare il periodo d'uso gratuito di 30 giorni attraverso la pagina dedicata, per partecipare al Prime Day.

Amazon, al contempo, ha anche rafforzato il proprio impegno nei confronti di piccole e medie imprese: da oggi, fino al 12 Ottobre, i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10 Euro su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, riceveranno uno sconto da 10 Euro da utilizzare durante il Prime Day. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata alle PMI.

"Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”, afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano”.