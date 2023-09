Amazon annuncia Echo Show 8, il suo nuovo smart screen con Alexa AI

Ora che l'ex-dirigente Microsoft Panos Panay è arrivato ad Amazon, l'azienda ha messo il piede sull'acceleratore dello sviluppo dell'IA. Durante l'evento autunnale di lancio dei prodotti Amazon di mercoledì 20 settembre 2023, l'azienda di Seattle ha lanciato svariate novità hardware e software, alcune delle quali legate all'IA generativa.

Per esempio, Amazon ha annunciato Echo Show 8, che ora vanta un nuovo speaker capace di adattare la riproduzione musicale alla dimensione e alla conformazione della stanza in cui il device viene posizionato. Anche l'UI e l'interfaccia del prodotto sono stati modificati seguendo la filosofia adattiva di design: in altre parole, i contenuti mostrati dallo schermo del nuovo Echo Show cambieranno in base alla distanza dell'utente dal dispositivo, mostrando più o meno informazioni a seconda della vostra distanza dallo schermo.

Lato hardware, lo smart display sarà dotato di uno schermo HD da 8" e di una fotocamera da 13 MP, posizionata come sempre al di sopra del display, sul lato orizzontale del dispositivo. In questo modo, Echo Show 8 vi permetterà di sorvegliare la vostra casa anche quando sarete lontani o di guardare il vostro show preferito su Amazon Prime Video senza dover accendere il televisore.

Echo Show 8 sarà disponibile il prossimo mese, al prezzo di 149,99 Dollari sul mercato americano. Per il momento, sfortunatamente, non abbiamo un prezzo italiano per il device. I preordini dello smart screen si apriranno nelle prossime ore: oltre al nuovo speaker e alla nuova UI, Amazon promette anche un SoC rinnovato e più potente che in passato, nonché un design rinnovato.

Come se ciò non bastasse, Echo Show 8 supporterà Alexa AI: l'aggiornamento dell'Intelligenza Artificiale vi permetterà di ottenere risposte più umane, approfondite e creative dall'assistente vocale del colosso di Seattle. Una funzione perfetta se necessitate di un aiuto in cucina o se dovete programmare una festa con gli amici!