Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime il 10 ed 11 Ottobre solo per gli utenti Prime

L’Amazon Prime Day cambia nome e diventa la “Festa delle Offerte Prime”. Il colosso di Seattle ha annunciato che il prossimo 10 ed 11 Ottobre 2023, gli utenti iscritti a Prime potranno godere di 48 ore di offerte imperdibili su tantissimi marchi e categorie di prodotti.

Amazon infatti offrirà prezzi più bassi su prodotti selezionati di marchi come Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG.

L’evento non riguarderà solo l’Italia, ma 19 paesi del mondo tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

In attesa di scoprire cosa ha in serbo Amazon per la Festa delle Offerte Prime, alcuni sconti sono già disponibili sulla pagina Amazon dedicata.

"Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti”, ha dichiarato Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime. "Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime” ha concluso il dirigente.