Amazon annuncia Live Translation per dispositivi Echo: cos'è e come funziona

Dopo il lancio di Alexa Answers, la funzionalità che consentirà agli utenti di aggiungere risposte e informazioni al servizio così da farlo diventare particolarmente completo e in grado di soddisfare ogni consumatore, Amazon ha presentato ufficialmente la feature Live Translation che permetterà ad Alexa di tradurre conversazioni in diretta.

Cosa si intende? Come spiegato da Amazon stessa e ripreso anche da testate online come TechCrunch, Live Translation sfrutterà il riconoscimento vocale dei dispositivi Echo con l’assistente Alexa integrato e la tecnologia di traduzione automatica neurale, così da tradurre dialoghi tra inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano e anche hindi.

Per accedere a tale feature l’utente dovrà emettere comandi vocale che implicano la traduzione come, per esempio, “Alexa, traduci in italiano”. A questo punto, Echo emetterà un segnale acustico che segnerà l’inizio della traduzione in diretta: gli interlocutori allora potranno parlare normalmente, anche con pause tra le frasi, dato che poi Alexa rivelerà automaticamente la lingua parlata e tradurrà l’intera conversazione. Nel caso di dispositivi Echo Show dotati di display, inoltre, sarà possibile leggere le traduzioni oltre che ascoltare Alexa dirle. Per terminare questo processo basterà infine dire “Alexa, interrompi”.

Questa aggiunta è stata ritenuta necessaria dagli sviluppatori del colosso di Jeff Bezos in quanto la concorrenza di Google dispone già, sin dal 2019, della traduzione live grazie a Google Assistant e alla modalità Interprete funzionante su smartwatch, smartphone, tablet e speaker intelligenti. Sicuramente, nel caso di Amazon Echo e Alexa, serviranno ancora molti test; nonostante ciò, questo aggiornamento è senza dubbio un’importante novità che renderà ancor più competitivi i prodotti smart dell’azienda.

Pochi giorni fa Amazon ha pure annunciato cinque novità interessanti sempre per Alexa, la quale ora porta l’atmosfera di Natale in casa grazie al Calendario dell’avvento, alla storia interattiva che chiede agli utenti di aiutare Babbo Natale, ma anche altre funzionalità per bambini con aneddoti divertenti e curiosità natalizie.