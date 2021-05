Amazon annuncia i nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 5: novità e prezzi

Amazon annuncia oggi la nuova generazione di Echo Show, caratterizzata dai nuovi Echo Show 5 ed Echo Show 8 che rispetto ai modelli precedenti introducono un'ampia gamma di modifiche alla scheda tecnica.

Il nuovo Echo Show 8 è disponibile ad un prezzo di lancio di 109,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 129,99 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita entro domani. Rispetto al modello precedente troviamo una fotocamera grandangolare da 13 megapixel in grado di mantenere sempre l'utente al centro dell'inquadratura: tramite Alexa è anche possibile effettuare videochiamate di gruppo con massimo sette persone.

Arriva però anche il nuovo Echo Show 5 con schermo da 5,5 pollici e tre colori tra cui scegliere (Antracite, Bianco Ghiaccio e Blu Notte). Il nuovo Echo Show 5 dispone di una fotocamera in alta definizione aggiornata con il doppio dei pixel ed otturatore integrato, ideale per chiamate e per effettuare il Drop In. Il prezzo di lancio proposto è di 79,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto agli 89,99 Euro.

Ovviamente, entrambi sono basati sull'assistente vocale Alexa e consentono di installare tutte le Skill presenti sul marketplace collegato. Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate in 5 mensilità a costo zero ed interessi zero.