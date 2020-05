Amazon annuncia il nuovo Fire HD 8 con doppio spazio di archiviazione ed USB-C

Amazon ha annunciato oggi la nuova generazione di tablet, il Fire HD 8, che include uno schermo da 8 pollici in alta definizione e sfoggia prestazioni più veloci del 30% rispetto all'ultimo modello. Il dispositivo integra 2 gigabyte di RAM ed il doppio dello spazio di archiviazione, espandibile fino ad 1 terabyte attraverso lo slot microSD.

Lo schermo da 8 pollici ha una risoluzione di 1280x800 pixel, ad alta definizione, con oltre un milione di pixel. Sotto la scocca come dicevamo prima sono presenti 2GB di RAM ed un processore quad-core da 2,0 GHz, che permette di eseguire più attività in contemporanea tra cui la navigazione web e guardare un film.

Il dispositivo è disponibile in preordine da oggi: gli utenti potranno scegliere tra 32 e 64 gigabyte di storage, espandibile tramite la scheda, ma è possibile anche beneficiare dell'archiviazione illimitata sul cloud.

La batteria, secondo i dati ufficiali, garantisce fino a 12 ore di autonomia con un utilizzo misto, e può essere caricata in meno di 5 ore attraverso il cavo USB-C.

E' presente anche la modalità gioco che ottimizza l'esperienza di gaming e libera da distrazioni, consentendo di concentrarsi esclusivamente sul videogioco. E' ovviamente possibile anche scaricare app come Zoom e Skype per mettersi in contatto con i familiari.

Il Fire HD 8 è disponibile in preordine da oggi a 99,99 Euro, esclusivamente nel colore nero. Le spedizioni invece partiranno il 3 Giugno. Su Amazon sarà anche possibile acquistare le cover nei colori blu-grigio, grigio chiaro, antracite e malva a 34,99 Euro.