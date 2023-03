Amazon annuncia le offerte di Primavera: in arrivo sconti fino al 40%!

È ufficialmente iniziata, ieri, la primavera ed Amazon vuole celebrare l’arrivo della stagione del sole con una serie di offerte. Il colosso di Seattle infatti ha annunciato le “Offerte di Primavera”, che partiranno il 27 Marzo 2023 e garantiranno risparmi fino al 40%.

Sulla pagina delle offerte di Primavera, che scadranno il 29 Marzo 2023, sono già presenti le prime indicazioni e qualche consiglio per farsi trovare pronti per approfittare delle promozioni. Amazon consiglia innanzitutto di scaricare la propria app, poi (ovviamente) di creare un account con una lista desideri, quindi iscriversi alla newsletter, attivare le notifiche ed attendere la mezzanotte per accedere alle notifiche.

Le offerte a quanto pare non saranno limitate solo agli abbonati al programma Prime, dal momento che nella pagina in questione non è presente alcuna indicazione di questo tipo. Tuttavia, è comunque consigliato di munirsi di account Prime per poter godere di tutti i vantaggi legati ai costi a zero delle spedizioni e dei tempi di consegna ridotti.

Appuntamento quindi al 27 Marzo 2023 per iniziare a spulciare le offerte di Primavera di Amazon: nel frattempo preparate i portafogli e la lista desideri.

