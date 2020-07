Amazon annuncia le prime date del Prime Day 2020: si parte il 6 Agosto in India

Il Prime Day 2020 è ufficialmente rinviato. Amazon ha infatti annunciato che la giornata di shopping dedicata agli iscritti al programma Prime si terrà più tardi del previsto a causa della pandemia di Coronavirus.

Nel lungo comunicato diffuso qualche istante fa, la società americana ha osservato che il Prime Day in India prenderà il via alla mezzanotte del 6 Agosto e proseguirà per tutto il giorno successivo, mentre per quanto riguarda le date negli Stati Uniti ed il resto del mondo maggiori dettagli saranno diffusi "presto".

"Negli ultimi cinque anni, il Prime Day è diventato una celebrazione speciale ed un'occasione per i membri Prime, che hanno fatto acquisti incredibili per se stessi e per amici e familiari. Quest'anno organizzeremo il Prime Day più tardi del solito, garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e supportando i nostri clienti e partner di vendita" si legge nella nota.

Secondo alcuni rumor emersi in passato, il Prime Day 2020 potrebbe tenersi ad ottobre: la data prescelta sarebbe quella del 5 Ottobre, ma a riguardo ancora non sono arrivate conferme.

In passato il Prime Day si è tenuto a metà Luglio ma, come abbiamo potuto vedere, quest'anno non si è tenuto a causa della difficile situazione sanitaria che stanno attraversando varie nazioni.