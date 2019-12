Amazon annuncia i prodotti più acquistati in Italia del 2019

Amazon ha da poco svelato la lista dei prodotti più acquistati dagli utenti italiani nell'anno che si sta per concludere. Domina la Fire TV Stick, bestseller in moltissime città da Nord a Sud, da Verona a Palermo passando per Roma, Napoli, Firenze e Genova. A Milano il prodotto più acquistato è il Caffè Borbone in capsule.

Top 10 prodotti più acquistati su Amazon Italia nel 2019

Fire TV Stick, Basic Edition Echo Dot (3a generazione) Samsung Scheda microSD da 32 GB con Adattatore SD Caffè Borbone Respresso – Confezione da 100 Capsule Samsung Scheda microSD da 64 GB con Adattatore SD Collare per cani medio/grande Seresto Xiaomi Mi Band 3 – Activity tracker con monitoraggio della frequenza cardiaca [Versione EU] Fujifilm Instax Mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere Instax Mini, Confezione da 20 foto, F Caffè Borbone Don Carlo Miscela Nera – Confezione da 100 capsule FIFA 20 – Standard – PlayStation 4

Sono anche state diffuse alcune interessanti statistiche sulle abitudini degli italiani:

il rum è il digestivo preferito degli italiani per il bicchierino serale, ma è tornato in auge anche in whisky scozzese:

per il bicchierino serale, ma è tornato in auge anche in whisky scozzese: Seresto è il brand più apprezzato per gli acquisti dedicati agli animali domestici , seguito da AdvantixSpot ed AmazonBasics;

, seguito da AdvantixSpot ed AmazonBasics; il successo editoriale dell'anno è "Le Corna stanno bene su tutte. Ma io stavo meglio senza" di Giulia De Lellis , che ha sbaragliato la concorrenza. Seguono i consigli alimentari di Adriano Panzironi e "Entra nel mondo di Luì e Sofì":

, che ha sbaragliato la concorrenza. Seguono i consigli alimentari di Adriano Panzironi e "Entra nel mondo di Luì e Sofì": per quanto riguarda la moda, l'orologio Caso Unisex Digitale è il bestseller , seguito dallo zaino unisex nero Eastpak Padded Pak'R da 24 litri;

, seguito dallo zaino unisex nero Eastpak Padded Pak'R da 24 litri; nella sezione alimentari, le capsule di Respresso di Caffè Borbone e Don Carlo Miscela Nera e Miscela Rossa sono i prodotti più apprezzati, ma spopolano anche le capsule compatibili;

per quanto riguarda la casa e cucina, svetta il pacco da 6 filtri di BRITA per sei mesi di acqua filtrata;

in Amazon Launchpad, i prodotti più amati dagli italiani sono stati il termostato WiFi intelligente Netatmo NTH01-IT-EC, il supporto per i tablet regolabile ed il localizzatore GPS per cani Tractive;

nella categoria Bellezza i clienti hanno apprezzato Curls Rock Amplifer di Tigi;

nel negozio di giocattoli le LOL sono state le più acquistate.

Infine, Fifa 20 per PlayStaton 4 è stato il gioco del 2019, seguito da "Crash Team Racing Nitro-Fueled" per Play Station 4 e Fifa 19 per PS4.