Amazon annuncia Q, il chatbot di AWS che sfida ChatGPT e Copilot

Amazon annuncia oggi il nuovo chatbot battezzato Q, che guarda al mercato business e vuole facilitare la vita alle persone durante il lavoro. La novità è stata annunciata nel corso della conferenza Reinvent di Amazon Web Services in corso a Las Vegas, ed è vista da molti come un guanto di sfida diretto a Microsoft e Google.

Q prende in prestito il nome dal personaggio di 007, al secolo Geoofrey Boothroyd. Una prima preview release è già disponibile e molte delle funzioni mostrate da Amazon possono essere sfruttate gratuitamente. Al termine del periodo di demo, bisognerà sottoscrivere un abbonamento che per gli utenti business ha un costo di 20 Dollari per persona al mese. Si potrà scegliere anche una versione con funzionalità aggiuntive per sviluppatori ed operatori IT che avrà un costo di 25 Dollari al mese: i prezzi sono più bassi rispetto alle controparti di Microsoft e Google, che costano entrambi 30 Dollari al mese.

Il chatbot di Amazon mira ad aiutare le persone a comprendere le funzionalità incluse dalla suite AWS ed a risolvere i problemi di base: gli utenti potranno parlarci tramite app come Slesforce e Slack, ma anche nelle applicazioni di modifica del testo rivolte agli sviluppatori di software. Successivamente però sarà disponibile anche nella console di gestione online di AWS, dove potrà fornire citazioni di documenti come fonti delle sue risposte.

Il CEO di AWS, Adam Selipsky, ha spiegato che il tool sarà in grado di apportare automaticamente modifiche al codice sorgente per facilitare il lavoro degli sviluppatori, e potrà connettersi a più di 40 sistemi aziendali. Sostanzialmente quindi gli utenti potranno affidarsi a Q per discutere dei file memorizzati in Microsoft 365, Dropbox, Salesforce e Zendesk, oltre che S3 di AWS. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul blog di AWS.