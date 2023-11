Amazon annuncia la Settimana dal Black Friday: date e sconti in arrivo

Parallelamente all’annuncio dell’estensione della finestra di reso per gli acquisti Amazon, il colosso di Seattle ha già iniziato ad addobbare il proprio sito web in vista del periodo più caldo dell’anno.

Amazon infatti ha annunciato, con un banner inserito nella homepage, che è in arrivo la Settimana del Black Friday 2023. Gli utenti avranno la possibilità di godere di una serie di sconti dal 17 al 27 Novembre 2023 prossimo.

Quando ci sarà il Black Friday su Amazon 2023?

Come sempre, il colosso americano proporrà una serie di offerte anche nei giorni precedenti al Black Friday vero e proprio, che quest’anno ricade il 24 novembre 2023. Amazon partirà una settimana prima con la classica marcia d’avvicinamento che ci porterà al venerdì nero dello shopping e poi il lunedì successivo (il 27 Novembre 2023) al Cyber Monday dedicato agli sconti sui prodotti tech.

La pagina del Black Friday di Amazon è già attiva ma ancora non sono disponibili indicazioni sulle offerte che saranno proposte. Con ogni probabilità sarà la volta di promozioni sui prodotti della gamma Echo e Fire Stick, ma non mancheranno anche quelli collaterali di altri brand. Ovviamente seguiremo in diretta la settimana su queste pagine segnalando i migliori sconti, come avvenuto anche negli scorsi anni.