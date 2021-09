Amazon annuncia la terza edizione di 'Un click per la Scuola'

Anche quest'anno, Amazon conferma il proprio impegno per supportare il mondo della didattica italiana con la terza edizione dell'iniziativa "Un Click per la Scuola", dedicata alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado sul territorio nazionale.

Nel corso delle due edizioni precedenti. Amazon ha donato 5,9 milioni di Euro sotto forma di credito virtuale a più di 28.800 scuole aderenti, le quali hanno potuto scegliere tra oltre1000 prodotti necessari a studenti e docenti.

“Quest’anno più che mai siamo felici di supportare le scuole italiane proprio nel momento in cui si stanno preparando e attrezzando per vivere una nuova normalità” afferma Giorgio Busnelli, Direttore delle Categorie Largo Consumo di Amazon per Italia e Spagna. “L’attenzione che Amazon rivolge a studenti e docenti è costante e, grazie al fondamentale contributo dei nostri clienti – ai quali offriamo, anche quest’anno, l’opportunità di sostenere un istituto a scelta attraverso i loro acquisti - possiamo continuare a fornire loro i giusti strumenti per affrontare nel migliore dei modi lo studio e la didattica, in presenza così come a distanza. In questa direzione va anche il nostro Amazon Digital Lab che, con la sua proposta di contenuti innovativi, si rivelerà ancora una volta una risorsa preziosa e anche divertente per l’apprendimento. Questa iniziativa è per noi motivo di orgoglio perché ci permette, al tempo stesso, di continuare a sostenere anche le piccole e medie imprese italiane che vendono i loro prodotti attraverso il marketplace di Amazon”.

Gli utenti potranno iscriversi ad Un Click Per la Scuola collegandosi al sito web ufficiale: il programma prevede che per ogni acquisto effettuato su Amazon, la società doni sotto forma di credito virtuale una somma di denaro che gli istituti possono spendere per l'acquisto di attrezzature didattiche.