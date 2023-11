Amazon anticipa il Black Friday 2023: offerta su Ring Intercom ed Echo Pop

Certo: il countdown riguardante l'inizio dell'effettivo Black Friday 2023 di Amazon scadrà solamente tra qualche ora. Tuttavia, il colosso dell'e-commerce ha deciso di avviare qualche iniziativa promozionale in anteprima. Tra queste, troviamo uno sconto riguardante il bundle Ring Intercom ed Echo Pop.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto mediante la versione italiana del ben noto portale e-commerce, i due dispositivi vengono ora proposti in abbinata a un prezzo pari a 54,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che il possibile risparmio è di 27 euro, perlomeno rispetto all'acquisto separato dei prodotti coinvolti.

In ogni caso, al netto di questa promozione, quel che potrebbe interessarvi fare in queste ore è tenere d'occhio direttamente la home page di Amazon Italia. È infatti mediante le immagini a scorrimento che compaiono in alto in quest'ultima che si possono approfondire le offerte antipasto di queste ore, che anticipano l'inizio della cosiddetta "Settimana del Black Friday" (che ricordiamo proseguirà dal 17 novembre al 27 novembre 2023).

Nel caso di quest'ultima, quel che è da tenere d'occhio è invece la pagina del Black Friday 2023 di Amazon, che tra l'altro al momento in cui scriviamo integra già un buon numero di iniziative promozionali. Il più ampio numero di offerte, però, partirà indubbiamente allo scoccare della mezzanotte seguente la pubblicazione di questa notizia. Insomma, potreste voler tenere d'occhio Amazon in questo periodo.